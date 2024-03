Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Missglücktes Parkmanöver

Euskirchen (ots)

Eine 68jährige Autofahrerin aus Euskirchen beabsichtigte am 29.03.2024, gegen 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung in eine freie Parklücke einzuparken. Aus ungeklärten Gründen verwechselte die Fahrerin dabei Gas- und Bremspedal und stieß gegen einen dort abgestellten PKW. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen. Ebenso wurde ein Begrenzungspfahl beschädigt. Das Fahrzeug der 68jährigen kam an einer angrenzenden Mauer zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin und eine Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem entstand erheblicher Sachschaden.

