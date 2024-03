POL-EU: Notrufmissbrauch mit Folgen

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (27. März) kassierte eine Mitarbeiterin gegen 20.38 Uhr in einem Supermarkt in der Roitzheimer Straße in Euskirchen die Lebensmittel von einem Kunden. Währenddessen ging ein 35-Jähriger aus Mechernich an dem Kassenbereich vorbei in Richtung Ausgang. Hierbei fiel der Mitarbeiterin die auffällig ausgebeulte Jacke von dem Mann auf. Auf Nachfrage händigte der Mann drei Flaschen Schnaps ...

mehr