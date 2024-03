Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Auslaufende Betriebsmittel

Breckerfeld (ots)

Datum: 19.03.2024/ Uhrzeit: 15:23 Uhr/ Dauer: ca. 140 Minuten/ Einsatzstelle: L528 ab Wachholderhäuschen/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld wurde am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz auf der L528 ab Höhe Wachholderhäuschen alarmiert. Ein LKW hatte Betriebsmittel auf ca. 700m verloren. Die freiwilligen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße sicherten die Einsatzstelle mit Ölwarnschildern und Verkehrsleitkegeln gegen den fließenden Verkehr ab. Eine Fachfirma wurde mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach fast zweieinhalb Stunden mit Ankunft am Gerätehaus.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell