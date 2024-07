Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Münkeboe - Kupferteile gestohlen

Norderney - Radfahrerin mit Transporter kollidiert

Upgant-Schott - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Münkeboe - Kupferteile gestohlen

In Münkeboe (Südbrookmerland) sind in der Nacht zu Mittwoch Kupferteile gestohlen worden. Unbekannte betraten zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch 7 Uhr, in der Upender Straße das Grundstück der Kirchengemeinde und montierten an zwei Gebäuden mehrere Bauteile ab. Entwendet wurden etwa 30 Meter Regenrinnen und rund 14 Meter Fallrohre aus Kupfer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrerin mit Transporter kollidiert

Eine 77-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstag auf Norderney bei einem Unfall verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 13.50 Uhr mit dem Rad auf der Feldhausenstraße in Richtung Luciusstraße. Als sie die Gartenstraße überqueren wollte, missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines von rechts kommenden 35-jährigen Transporter-Fahrers. Es kam zum Unfall. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Upgant-Schott - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Upgant-Schott. Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Am Sandkasten und erkannte offenbar zu spät, dass vor ihr ein Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt anhielt. Die 18-Jährige fuhr auf den Hyundai auf, wodurch dieser auf einen Fiat geschoben wurde. Der 75-jährige Hyundai-Fahrer und die 49-jährige Fiat-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

