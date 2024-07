Raunheim (ots) - Nachdem zwei Kriminelle am Donnerstagabend (18.7.) gegen 19.50 Uhr versuchten in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße einzubrechen, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter die Balkontür aufzuhebeln, um in die Wohnung zu gelangen. Nach dem erfolglosen Versuch ...

