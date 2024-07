Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Bei Diebstahl aus Auto gestört

Polizei sucht Zeugen die beutelosen Täter identifizieren können

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19.7.) kam es in der Alsbacher Straße in Jugenheim zu einem Diebstahl aus einem grauen BMW. Gegen 4:30 Uhr öffnete ein Unbekannter das unverschlossene Auto und begab sich über die Fahrerseite in den Innenraum des Wagens. Während er das Handschuhfach durchwühlte, wurde die Besitzerin des Autos durch die Geräusche geweckt. Sie konnte den Täter beobachten, bevor dieser die Flucht in Richtung Seeheim-Innenstadt ergriff. Der Unbekannte entkam unerkannt und ohne Beute. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.

Die Polizei sucht nun nach Zeuge, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Person geben können. Der Täter wurde als männlich, etwa 31 bis 40 Jahre alt, schlank und schlaksig beschrieben, mit braunen Haaren und einem Seitenscheitel.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151 / 969 -0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell