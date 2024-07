Heppenheim (ots) - Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag (18.7.) ist ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 15 Uhr wurden die Polizei und die Rettungskräfte über den Vorfall in der Kirchbergstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann vom Dach eines Einfamilienhauses gefallen und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er noch an der ...

