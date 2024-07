Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim-Sonderbach: 57-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Heppenheim (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag (18.7.) ist ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 15 Uhr wurden die Polizei und die Rettungskräfte über den Vorfall in der Kirchbergstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann vom Dach eines Einfamilienhauses gefallen und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen des Einsatzes war unter anderem auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

gefertigt: Pipping, K., PHK'in (Pressestelle)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

