Fahrräder sind für viele von uns ein wichtiger und spaßbringender Teil des Lebens. Umso ärgerlicher ist es, dass Kriminelle immer mehr Fahrräder klauen und die Besitzer frustriert den Verlust feststellen und sich um Ersatz kümmern müssen.

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen bei Fahrraddiebstählen weißt das Polizeipräsidium Südhessen gezielt und auf verschiedenen Wegen auf die Fahrradcodierungen hin. Erst in den vergangenen Tagen hängte die Polizei Heppenheim gemeinsam mit der Ordnungspolizei Lorsch entsprechende Werbebanner zu diesem Thema an zwei Sportplätzen in Lorsch auf.

Bei der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben- und Zahlenkombination in den Rahmen des Rades. Diese Kombination enthält versteckte Informationen zur Besitzerin oder dem Besitzer des Fahrrades. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer auslesen, damit das Rad bei Auffinden eindeutig seinen rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seiner ursprünglichen Besitzerin oder Besitzer zuzuordnen und wieder zurückzubringen. Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem Carbon-, Kevlar- oder Titanrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes und Pedelecs den Batterie-Schlüssel mitzubringen.

Auf unserer Internetseite (https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/ ) finden Sie bereits geplante Termine zur polizeilichen Fahrradcodierung.

