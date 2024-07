Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Schildkröte gerettet

Besitzer weiterhin gesucht

Bild-Infos

Download

Ober-Ramstadt (ots)

Am Nachmittag des 26.06. staunte ein Autofahrer in der Schloßstraße in Ober-Ramstadt (Wembach/Hahn) nicht schlecht, als er eine kleine Schildkröte die Straße überqueren sah. Der besorgte Fahrer verständigte die Polizei, die das Tier borg mit auf die Polizeistation brachte. Nach eingehender Untersuchung stellten die Beamten fest, dass es sich um eine griechische Landschildkröte handelt. Diese Art ist in Deutschland nicht verbreitet und entkam vermutlich aus einer Gartenhaltung. Um die Herkunft zu klären, wurde die Schildkröte zunächst bei einem erfahrenen Halter untergebracht.

Da sich bis zum vergangenen Mittwoch (17.7.) kein Besitzer gemeldet hatte, brachten die Beamten das Tier ins Tierheim nach Darmstadt. Dort kann die Schildkröte vom rechtmäßigen Besitzer abgeholt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell