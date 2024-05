Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am Freitag den 31.05.2024 ereignete sich gegen 10:10 Uhr morgens, auf dem Parkplatz des Depot Marktes in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter grauer Seat wurde durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken seitlich links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell