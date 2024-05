Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung eines Schaukastenfensters. Zeugen gesucht!

Hachenburg (ots)

Am 31.05.2024 kam es zwischen 03 Uhr und 05 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Kirchstraße in Hachenburg. Hierbei wurde ein Schaukastenfenster vermutlich mutwillig mittels eines Steins eingeworfen, sodass die Scheibe beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell