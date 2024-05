POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und ohne Fahrerlaubnis

Nastätten (ots) - Am Dienstag, den 28.05.2024, parkte die Geschädigte mit ihrem Pkw von 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Nastätten (Bahnhofstraße). Im Nachgang bemerkte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Vermutlich beschädigte bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem ...

