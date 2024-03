Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter rauben 14-Jährigen Fanschal - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bahnhofstraße

16.03.2024, 19.25 Uhr

Zwei unbekannte Täter raubten Samstagabend einem 14-Jährigen in der Bahnhofstraße in Helmstedt unter Vorhalt eines Messers einen Fanschal. Verletzt wurde der Jugendliche nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche hielt sich in Begleitung seines Vaters am Samstagabend am Bahnhof in Helmstedt auf, nachdem sie vom gemeinsamen Besuch eines Fußballspiels aus Wolfsburg zurückgekehrt waren.

Während der 14-Jährige in Richtung des Bahnhofgebäudes ging, wartete sein Vater in Höhe des Taxi-Standes. Plötzlich stellten sich dem Jugendlichen zwei maskierte Personen in den Weg. Beide Unbekannte bedrohten den 14-Jährigen mit jeweils einem Messer und forderten ihn auf, ihnen seinen umgehängten Fanschal des VfL Wolfsburg zu geben. Der völlig geschockte Jugendliche kam der Aufforderung nach und die Täter flüchteten in Richtung Schöninger Straße.

Im Anschluss informierte der 14-Jährige seinen Vater, der die flüchtenden Täter nur noch aus der Entfernung wahrnahm.

Die Täter waren etwa 1,80 Meter groß, 20 - 30 Jahre alt und sprachen akzentfreies deutsch. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken ,schwarzen Jogginghosen und grünen Sneakers.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei den Tätern um Personen rivalisierender Fußballgruppierungen gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell