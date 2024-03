Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - 21-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße, ZOB

16.03.2024, 19.55 Uhr

Am Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Nordkopf in Wolfsburg, in dessen Verlauf ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Helmstedt von einem unbekannten Täter mit einer Stichwaffe leicht verletzt wurde. Hinweise, die auf einen Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt am vergangenen Samstag (wir berichteten) schließen lassen, liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen begegneten sich am Samstagabend zwei Personengruppen in Höhe des Geldautomaten am ZOB. Es kam zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die in eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten jugendlichen Täter und dem 21-Jährigen überging. Als Beide zu Boden gingen stach der unbekannte Täter mit einer nicht näher beschriebenen Stichwaffe auf den 21-Jährigen ein und verletzte diesen leicht. Im Anschluss floh der Täter in Richtung Bahnhofspassage.

Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Antreffen des Täters. Aufgrund der erhöhten Präsenz konnten die eingesetzten Polizeibeamten schnell vor Ort sein und umgehend reagieren.

Der Täter war etwas jünger als 18 Jahre, 1,85 bis 2 Meter groß, schlank, hatte kurze schwarze Haare und entsprach einem arabischen Phänotyp. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und Jacke sowie einem schwarzen Cap.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell