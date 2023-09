Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Speyer (ots)

Bei einem Auffahrunfall zweier PKW in der Straße "Am Technikmuseum" kam es am 04.09.2023, gegen 10:33 Uhr. Hierbei wurde die 62- Jährige Fahrerin des vorausfahrenden PKW leicht verletzt. Sie begab sich selbst im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich in der Johannesstraße am 04.09.2023, gegen 19:59. Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein PKW mit einem hinter dem PKW stehenden Motorrad. Die 17-Jährige Motorradfahrerin verletzte sich leicht bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

