POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Diebstahl aus Gewächshaus

Diebstahl aus Gewächshaus

04.09.2023

In der Nacht zum 04.09.2023 stiegen bislang unbekannte Täter in ein Gewächshaus Im Meldengarten (unmittelbar nach dem sogenannten "Katzenbuckel", Bahnüberführung Feldweg in Richtung Großniedesheim) ein, indem sie die Außenplane zerschnitten. Im Innern wurden mehrere Gegenstände mutwillig zerstört und nach derzeitigem Ermittlungsstand Gemüse entwendet. Möglicherweise befanden sich die Täter zuvor im Bereich des Blumenfeldes direkt neben der L 523. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

