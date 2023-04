Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendiebinnen schlugen gleich mehrfach zu

Bonn (ots)

Mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung im Polizeipräsidium Bonn endete der Montag (17.04.2023) für eine 55-jährige Frau und ihre 17-jährige Tochter.

Die beiden Frauen waren zuvor durch den Ladendetektiv eines Sportgeschäftes in der Bonner City bei dem Versuch ertappt worden, hochwertige Sportartikel aus dem Geschäft zu entwenden.

Der Mitarbeiter des Sportgeschäftes konnte in einer Umkleide herausgetrennte Preisetiketten auffinden. Die Ware trugen die Tatverdächtigen noch am Körper. Bereits in den Mittagsstunden hatte der Sicherheitsmitarbeiter die Damen im Geschäft beobachtet und anschließend abgetrennte Preisetiketten aufgefunden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos der 55-Jährigen konnte weiteres Diebesgut aus dem Sportgeschäft sowie aus mindestens zwei weiteren Geschäften aus der Bonner Innenstadt aufgefunden werden.

Eine alarmierte Streife der Wache GABI stellte die Personalien der Frauen fest. Sie konnten das Polizeipräsidium am späten Abend wieder verlassen. Anlassbezogene Ermittlungsverfahren gegen die Täterinnen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell