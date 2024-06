POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Rodalben (ots) - Am Sonntagmittag konnte an dem Denkmal der Berliner Mauer in der Gabelsbergerstraße eine Sachbeschädigung durch Graffiti festgestellt werden. Wie lange dieses dort bereits aufgesprüht war, kann nicht geklärt werden. Schadenshöhe: circa 200 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

