POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, dem 01.06.2024 gegen 22:30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer sich in ein Einfamilienhaus in der Sickingerhöhstraße Zutritt zu verschaffen. Die beiden Täter versuchten einen Rollladen an einem Kellerfenster hochzudrücken. Dies bemerkte jedoch die aufmerksame Anwohnerin und störte die Männer. Die unbekannten Täter flohen ...

mehr