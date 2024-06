Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 01.06.2024 gegen 22:30 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer sich in ein Einfamilienhaus in der Sickingerhöhstraße Zutritt zu verschaffen. Die beiden Täter versuchten einen Rollladen an einem Kellerfenster hochzudrücken. Dies bemerkte jedoch die aufmerksame Anwohnerin und störte die Männer. Die unbekannten Täter flohen daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Personen waren dunkel gekleidet und trugen jeweils eine schwarze Strickmütze.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des versuchten Einbruchs. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell