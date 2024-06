Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, dem 01.06.2024 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in der Homburger Straße. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem roten Renault Twingo die Homburger Straße in Fahrtrichtung Zweibrücken. In Höhe des Action-Marktes wollte die Dame links abbiegen und musste auf Grund des kommenden Gegenverkehrs warten. Der hinter ihr befindliche Verkehr stockte aus diesem Grund. Ein 77-jähriger Motorradfahrer, der mit seiner Suzuki ebenfalls in diese Richtung fuhr, schätzte die Situation falsch ein und überholte den stockenden Verkehr. Dabei übersieht er das vor ihm abbiegende Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stößt mit dem PKW zusammen. Der 77-jährige Mann erlitt durch den Unfall ein stumpfes Thoraxtrauma und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug der 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. |pizw

