Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Gemeindehaus

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Donnerstag, Fronleichnam, zwischen 00:00 und 06:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Gemeindehaus in der Raiffeisenstraße ein. Aus den von einer Firma angemieteten Räumen im Erdgeschoß wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus einer Geldkassette entwendet. Die Täter versuchten zudem, in die benachbarten Räumlichkeiten der Felsenlandblaskapelle einzubrechen, was allerdings misslang. Auch im 1. Obergeschoß, wo sich Räume der Ortsgemeinde befinden, durchwühlten die Täter alle Räume. Entwendet wurde dort nach derzeitigem Stand nichts. Der angerichtete Sachschaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell