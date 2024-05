Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl auf Autobahn

Zweibrücken/Barcelona (ots)

Das geschädigte Ehepaar befuhr mit seinem Fahrzeug mit Wohnanhänger am 27.05.2024 gegen 01:30 Uhr die Autobahn bei Barcelona/Spanien, als sie von zwei Insassen eines nebenherfahrenden Fahrzeugs wild gestikulierend auf einen angeblichen Schaden am Wohnwagen aufmerksam gemacht wurden. Nach dem Anhalten auf der Autobahn verwickelte einer der beiden Täter das Ehepaar in ein Gespräch und lockte dieses an den Wohnwagen, so dass der zweite Täter unbemerkt die Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwenden konnte. Den Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser gängigen Masche. |pizw

