Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 01.05.24 bis zum 29.05.24 wurde der graue Opel Corsa eines 57-jährigen Mannes aus der Südwestpfalz mehrere Male mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Das Fahrzeug steht dabei stets ordnungsgemäß in Pirmasens in der Straße Am Birkloch. Es wird derzeit schon von einem entstandenen Sachschaden von bis zu 3.000 Euro ausgegangen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell