Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Und schon wieder eine drogenbeeinflusste Fahrt...

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 27.05.2024, wurde ein 20-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann wurde gegen 23 Uhr in der Felsbachstraße angetroffen. Bei der Kontrolle konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand und so auch am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Aufgrund der Feststellungen durfte der 20-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen und musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. |pizw

