Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung in der Winzler Straße Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Montag kam es kurz vor 19:00 Uhr in Höhe des Anwesens Winzler Straße 52 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pärchen und einer fünfköpfigen Personengruppe. Das Pärchen, ein 36-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau, geriet wohl aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung in Streit und eine dreiköpfige, aus Richtung Sandstraße kommende, Personengruppe mischte sich ein. Aus Richtung Winzler Tor kamen zwei weitere Männer hinzu und mischten sich ebenfalls in die Diskussion ein. Eine der Männer zog plötzlich ein Cuttermesser und versetzte dem 36-Jährigen einen Stich in den Oberschenkel. Nachdem der Täter einen Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben hatte, der ohne weitere Folgen blieb, trennten sich die Parteien und verließen die Örtlichkeit in verschiedene Richtungen.

Personenbeschreibung des Täters: männlich, 20-25 Jahre alt, kräftig, trug einen blauen Jogginganzug mit Kapuze, eine Basecap und eine schwarze OP-Maske.

Nach Zeugenaussagen konnte alarmierte Polizei die beiden Geschädigten in ihrer nahegelegenen Wohnung ausfindig machen, die sich allerdings wenig kooperativ zeigten und zunächst nichts mit der Polizei zu tun haben wollten. Atemalkoholtests ergaben bei dem Mann 2,20 und bei der Frau 1,18 Promille. Schließlich stimmte der Geschädigte zu, die nicht lebensbedrohliche Stichwunde im Krankenhaus versorgen zu lassen. Dort überlegte er es sich aber wieder anders und wollte das Krankenhaus verlassen. Die Polizeibeamten konnten ihn erneut überzeugen und er begab sich zurück in das Krankenhaus. Seine Lebensabschnittsgefährtin zeigte sich damit überhaupt nicht einverstanden und störte permanent die medizinischen Maßnahmen, weshalb ihr ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Da sie diesem nicht nachkam, musste sie gefesselt werden. Hierbei beleidigte sie die eingesetzten Beamten auf das Übelste, was entsprechende Strafanzeigen nach sich zog.

Zeugen oder Hinweisgeber der ursprünglichen Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

