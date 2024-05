POL-PDPS: Benzindiebstahl aus einem Pkw

Pirmasens (ots) - Am gestrigen Samstagmorgen, dem 25.05.2024, verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 05:30 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus in der Bismarckstraße in Pirmasens. Nachdem sie im Inneren des Hauses sämtliche Räume durchwühlt hatten, trafen sie auf die Bewohner, woraufhin sie nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit der Beute flüchteten. Zeugen, die in dem Bereich in den frühen ...

