Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 26./27.04.24

Goslar (ots)

Vienenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Urkundenfälschung

Am 26.04.24, gg. 22:20 Uhr, fiel den Beamten des PK Bad Harzburg ein 30jähriger Mann aus Goslar auf, der mit seinem Pkw Toyota auf der Goslarer Straße in Vienenburg unterwegs war. Im Zuge der Verkehrskontrolle händigte der Mann einen polnischen Führerschein aus, bei dem es sich jedoch offenbar um eine Totalfälschung handelte. Demnach befand sich der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Bad Harzburg: Trunkenheit im Straßenverkehr

Auf einen 32jährigen Pkw-Fahrer aus Schottland wurden die Beamten des PK Bad Harzburg in der Nacht des 27.04.24, gg. 02:09 Uhr, aufmerksam. Nachdem der Mann mit seinem BMW entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr, unterzogen sie den Fahrer auf der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin eine AAK von 1,07 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell