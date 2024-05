Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Bismarckstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus, Bismarckstraße 4-6, ein. Eine Wohnungstür wurde eingetreten, das Wohnzimmer durchsucht. Am hängenden Fernseher wurden die Kabel gelöst und man hatte offensichtlich versucht, den Fernseher abzuhängen. Eine Spiegelreflexkamera, Marke Panasonic, Typ FZ 45, im Wert von circa 600 Euro wurde entwendet. An einer weiteren Wohnungstür wurde ein Fensterglas herausgeschlagen. Geöffnet wurde diese Tür offensichtlich nicht. Ein Zeuge vernahm gegen 15:30 Uhr Schritte und lautes Poltern aus dem Hausflur, was im Zusammenhang stehen dürfte. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 1200 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell