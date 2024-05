Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kennzeichenschildes

Pirmasens (ots)

Zwischen 11.00 Uhr des 25.05.24 bis 08.00 Uhr des 29.05.24 wurde in Pirmasens, Am Kiesweg, an einem im öffentlichen Straßenverkehr geparkten grauen Toyota Yaris das hintere Kfz-Kennzeichenschild entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell