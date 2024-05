POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots) - Zwischen 11.00 Uhr des 25.05.24 bis 08.00 Uhr des 29.05.24 wurde in Pirmasens, Am Kiesweg, an einem im öffentlichen Straßenverkehr geparkten grauen Toyota Yaris das hintere Kfz-Kennzeichenschild entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de ...

mehr