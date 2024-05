POL-PDPS: Zweibrücken - Trickbetrug per WhatsApp-Kontakt

Bruchweiler-Bärenbach (ots) - Am Donnerstag, Fronleichnam, zwischen 00:00 und 06:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Gemeindehaus in der Raiffeisenstraße ein. Aus den von einer Firma angemieteten Räumen im Erdgeschoß wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich aus einer Geldkassette entwendet. Die Täter versuchten zudem, in die benachbarten Räumlichkeiten der Felsenlandblaskapelle einzubrechen, was ...

mehr