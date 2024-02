Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahruntüchtiger Autofahrer

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Abend des 10.02.2024 gab eine aufmerksame Bürgerin einen Hinweis auf einen ihr merkwürdig vorkommenden Autofahrer, den sie an einer Tankstelle in Bad Salzdetfurth beobachtet habe.

Eine Überprüfung der 21-jährigen Person durch Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ergab den Verdacht, dass die sie vermutlich infolge des Konsums von Medikamenten in einem Zustand der Fahruntüchtigkeit gewesen ist.

Der nunmehr Beschuldigte konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ihm wurde Blut entnommen und sein Führerschein ist beschlagnahmt worden. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell