POL-HI: Harsum - Sachbeschädigung an einem Pkw und einem Stromverteilerkasten

Harsum, Osterfeldstraße (Sti). In der Nacht vom 09.02.2024 auf den 10.02.2024 ist es in der Osterfeldstraße in Harsum zu Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter haben den linken Außenspiegel eines geparkten Mercedes abgebrochen. Weiterhin wurde die Abdeckung eines daneben befindlichen Stromverteilerkastens beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

