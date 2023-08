Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schallstadt: Unfall zwischen Traktor und Pkw - zwei Personen schwer verletzt

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Schallstadt: Am Freitag, 04.08.2023, kam es gegen 12:45 Uhr an der Kreuzung Mengener Straße / Am Hockenbuck zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 80-jähriger Fahrer eines Schmalspurtraktors übersah nach derzeitigem Kenntnisstand beim Ausfahren aus der Straße Am Hockenbuck eine auf der Mengener Straße in Richtung Schallstadt fahrende 80-jährige Autofahrerin, wodurch es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Beide wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

js

