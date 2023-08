POL-FR: Binzen: Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 02.08.2023 auf Donnerstag, 03.08.2023, brach ein Unbekannte die Vorhängeschlösser von sechs Gartenhäuschen auf. Nach Sachlage wurde nichts aus den Gartenhäuschen entwendet. Die Gartenhäuschen befinden sich in einer Gartenanlage am Linsenbach, zwischen der Cranachstraße und der Landstraße 143. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

