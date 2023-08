Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Seniorin dreist bestohlen - Falscher Heizungsableser unterwegs - Warnhinweis

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 14.30 Uhr, klingelte ein Unbekannter in der Spitalstraße an der Wohnungstür einer 92-jährigen Frau. Der Unbekannte gab sich wohl als Heizungsableser aus und wurde in die Wohnung gelassen. Die 92-Jährige sei angewiesen worden in der Küche und im Bad heißes Wasser laufen zulassen, während der Unbekannte durch die Zimmer ging. Nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder verließ stellte die 92-Jährige eher zufällig fest, dass aus ihrer Geldbörse, welche sich im Wohnzimmerschrank befand, 170 Euro Bargeld fehlten. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß, dunkelblondes Haar. Er soll ein helles T-Shirt und eine kurze Hose getragen haben. Auch habe er um seinen Hals ein Schlüsselband getragen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Hinweis der Polizei:

Seien sie immer misstrauisch und lassen sie ohne Vorankündigung keine Fremden in ihre Wohnung.

