Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitsmessung im Bereich Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (stw). Am Nachmittag des 10.02.2024 führte die Polizei Bad Salzdetfurth Geschwindigkeitsmessungen an der B243A, an der Einmündung zur K333, im Bereich Bockenem durch. Insgesamt wurden in einem Zeitraum von einer Stunde acht Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h lag der Höchstwert bei vorwerfbaren 96 km/h. Die Fahrzeugführerin hat mit einem Bußgeld in Höhe von 150 EUR und einem einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

