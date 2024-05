POL-DA: Lorsch: Versuchter Einbruch in Schule/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Kriminelle erbeuteten mit der "Schockanruf"-Masche am Mittwoch (8.5.) Schmuck und Geld einer älteren Dame aus Darmstadt. Aktuellen Ermittlungen zufolge kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Frau gegen 16 Uhr und machten ihr am Telefon weis, dass sich ihre Tochter in einer Notlage befinde. Die Betrüger, die sich am Telefon als ...

