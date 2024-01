Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 7/2024 vom 07.01.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg- Oberbruch - Brand eines Wohnanhängers

Am frühen Sonntagmorgen (07.01.2024) gegen 01:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand eines Wohnanhängers gerufen. Dieser war auf dem Parkplatz einer Diskothek auf der Deichstraße in Oberbruch abgestellt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Der Anhänger brannte vollständig aus. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt in diesem Fall.

