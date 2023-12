Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw in Hatten ++ schwer- und zwei leichtverletzte Personen ++ beteiligte Fahrzeuge mit Totalschäden

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einer Schwerverletzten sowie zwei leichtverletzten Personen kam es am Freitag, 22.12.2023, gegen 13:00 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Kirchhatten. Eine 48-Jährige aus der Gemeinde Hatten befuhr dabei mit dem Pkw die Wildeshauser Straße von Neerstedt in Rtg. Kirchhatten und kam dann in einer leichten Linkskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Nach einer Gegenlenkbewegung verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, das auf die Gegenfahrbahn geriet, hier zunächst mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-Jährigen aus der Gemeinde Hatten zusammenstieß, bevor es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren, in Rtg. Neerstedt fahrenden Pkw kam, in dem sich eine 54-Jährige aus Dötlingen befand. Die 50-Jährige, die schwerverletzt zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt war, wurde von den Kräften der alarmierten Feuerwehren aus Kirchhatten und Neerstedt befreit, bevor sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallverursacherin zog sich ebenso wie die 54-Jährige Beteiligte leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur weiteren Versorgung ebenfalls mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge, an denen Totalschäden entstanden, wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Wildeshauser Straße war im Bereich der Unfallstelle zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis ca. 18:00 Uhr vollgesperrt.

