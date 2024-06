Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Rodalben (ots)

Am Sonntagmittag konnte an dem Denkmal der Berliner Mauer in der Gabelsbergerstraße eine Sachbeschädigung durch Graffiti festgestellt werden. Wie lange dieses dort bereits aufgesprüht war, kann nicht geklärt werden. Schadenshöhe: circa 200 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell