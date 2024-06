Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung und Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 20.45 Uhr kam es in der Karlstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer bislang unbekannten, männlichen Person. Demnach sei die Person mit einer Gruppe von drei männlichen Personen in Streit geraten, woraufhin zumindest eine männliche Person aus der Gruppe durch Schläge auf den Geschädigten eingewirkt hatte. Während die Polizei auf Anfahrt war, lies der Beschuldigte von dem Geschädigten ab, woraufhin dieser fußläufig in unbekannte Richtung flüchtete. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass durch die Gruppe zuvor noch eine in der Nähe befindliche Hauseingangstür beschädigte. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades und allgemeinen psychischen Zustandes eines der Täter, wurde dieser im Anschluss ins Krankenhaus Primasens verbracht. Schadenshöhe: circa 500 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

