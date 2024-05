Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Freitag

Am Freitag den 3.05.24 wurde die Feuerwehr Ennepetal mehrfach alarmiert. Um 12:29 Uhr wurde eine Betriebsmittelspur auf der Kreuzung Loher, Linden, Hagener Straße gemeldet. Der Bereich wurde kontrolliert und mit Warnschildern abgesichert. Die Betriebsmittel wurden durch ein Fachunternehmen entfernt. An der Einsatzstelle wurde eine bewusstlose Person in der Aldi Filiale direkt an dieser Kreuzung gemeldet. Die Patientin wurde erstversorgt und im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben. Um 17:08 Uhr wurde ein Knall mit anschließendem Feuerschein im Bereich der Klutert gemeldet. Nach längerer Erkundung konnte eine explodierte Spraydose aus Grund ausgemacht werden. Hier wurden Nachlöscharbeiten getätigt und der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Bereich des Bussardwegs wurde um 18:58 ein Wasserschaden gemeldet. Hier handelte es sich lediglich um eine Übung der Löschgruppe Voerde, ein Wasserschaden war nicht auszumachen.

