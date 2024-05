Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Wasser im Gebäude und Person hinter verschlossener Wohnungstür

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2024 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 15:53 Uhr zum Westfeld gerufen. In einem dortigen Wohnhaus war aufgrund der starken Regenfälle Wasser in den Keller gelaufen. Das Wasser wurde mittels einer Tauchpumpe über einen Kellerschacht abgepumpt. Der Einsatz endete um 17 Uhr.

Um 17:08 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter in den Ortsteil Voerde aus. Dort wurde eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Die Wohnungstür wurde gewaltfrei geöffnet und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz endete um 17:46 Uhr.

