POL-HB: Nr.: 0088--Polizei ermittelt nach Messerfund auf Spielplatz

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Kantstraße Zeit: 14.02.24, 13.30 Uhr bis 15.02.24, 08.20 Uhr

Ein Messer auf dem Spielplatz einer Grundschule in der Neustadt löste am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz aus.

Grundschüler entdeckten am Morgen beim Spielen auf dem Schulgelände an der Kantstraße ein aufgeklapptes Taschenmesser in einer Sandfläche, wobei die Klinge noch oben ragte. Es wurde niemand verletzt. Die Schüler informierten die Schulleitung, die Polizei wurde alarmiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die SOKO Spielplatz prüft Zusammenhänge.

Die Polizei fragt: "Wer hat von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362 3888. In dringenden Fällen wählen Sie umgehend die 110.

