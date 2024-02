Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0087 -- Supermarkt beraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 14.02.2024, 20.45 Uhr

Gegen 20.45 Uhr betraten zwei maskierte Personen den Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße und begaben sich direkt an die Kasse. Der erste Täter bedrohte den 25-jährigen Kassierer mit einem Messer und forderte das Geld. Der Mitarbeiter hob die Hände und ließ den Täter die Geldscheine aus der Kassenschublade nehmen. Als sich ein Kunde den maskierten Personen in den Weg stellen wollte, schob der zweite Täter diesen zur Seite und sprühte mit Reizgas. Die Täter flüchteten in Richtung Neuenlander Straße. Sie sollen zirka 175-180cm groß, schlank und etwa 20-25 Jahre alt gewesen sein. Beide trugen dunkle oder schwarze Oberkleidung und schwarze Skimasken mit aufgedruckten, weißen Zähnen.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen schweren Raubes. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst und der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell