FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Montag den 22.04.2024 wurde die Feuerwehr zwei mal alarmiert. Um 11:16 Uhr wurde eine hilflose Person in der Wohnung im Ortsteil Voerde gemeldet. Die Tür wurde von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und so dem Rettungsdienst ein Zugang verschafft. Einsatzende war um 11:42 Uhr. Um 16:14 Uhr wurde im Ortsteil Oberbauer eine Ölspur gemeldet. Bei dem Eintreffen der Hauptwache konnte keine Feststellung gemacht werden. Dieser Einsatz endete um 16:40 Uhr. ...

mehr