FW-EN: Personenrettung aus unwegsamen Gelände

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 15.04.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:15 Uhr zu einem umgestürzten Baum in die Hagenerstrasse alarmiert. Ein ca. 15 Meter langer Laubbaum war umgestürzt und lag auf einer Zuwegung. Die Feuerwehr zerkleinerte den Laubbaum entfernte Ihn und reinigte die Verkehrsfläche. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 19:47 Uhr beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale erreichbar Telefon: 02333 ...

mehr